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Трибуны в огне: что ждет "Динамо" и "Шахтер" после фанатского беспредела в Суперкубке Украины

1.4т Читать материал на украинском

Открыли сезон так открыли - интрига, шикарная развязка и самая "огненная" поддержка в истории Суперкубка Украины. "Динамо" и "Шахтер" давненько не играли таких дерби.

Но в этот раз фанаты зажгли "на грани фола" (и даже больше). Файера с петардами и прочее - это уже норма обычных матчей и даже их украшение, однако в Одессе красивый саппорт легко мог превратиться в большую проблему. И хотя игра закончилась без эксцессов, но "Динамо" и "Шахтеру" еще предстоит поплатиться за поддержку своих фанатов…

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Кто как зажигал?

"Горячее" открытие сезона уже входит в традицию, и, несмотря на все запреты, файерам и петардам никто не удивился. Наоборот, обычных болельщиков помладше фанатское пиро даже приводит в восторг (да и в целом создает отличную атмосферу на стадионе).

Файер-шоу от ультрас "Шахтера"

Файер-шоу от ультрас "Шахтера"

На этот раз оба фан-сектора запаслись файерами красного цвета (который, к слову, ближе к цветам "Шахтера") и петардами. Шахтеровские фаны зажгли 3-4 раза за игру, динамовские - на пару раз больше, но менее масштабно. Бенефисом стало файер-шоу с обеих сторон и полностью задымленный стадион с удушливым запахом серы на несколько минут. Плюс обильное использование петард на протяжении всего матча.

Где перешли грань?

Много где. И здесь не говорится об общем запрете использования на трибунах пиротехнических средств. Выкидывание петард и файеров на поле, бросание их в голкиперов и в сотрудников возле трибун (вместе с кусками поломанных стульев) - палку перегнули во многих местах.

Догорающий файер фанатов "Динамо", брошенный на поле

Догорающий файер фанатов "Динамо", брошенный на поле

В целом всего этого могло и не быть, но ультрас не могли удержаться от провокации как вражеского лагеря, так и команды соперника. "Динамовцы" начали первыми подбрасывать петарды к линии поля почти у ворот, а фаны "Шахтера" запустили "снаряд" в район Бойко. Установить, попала ли петарда точно во вратаря "Динамо", очень трудно, но что взрыв был совсем рядом - это факт. К тому же, сам голкипер киевлян не стал бы просто так валиться и делать паузу в игре через взрыв петард на секторе, чего было в изобилии.

Конечно, динамовский сектор не мог не ответить: через несколько минут после "заряда" в Бойко - запущенный файер в Андрея Пятова. Целенаправленно брошенный в сторону голкипера горящий файер. Благо для вратаря, объект не достиг цели. А если бы достиг, дело могло обернуться для Пятова ожогом, а матч мог сорваться.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов выносит за линию поля брошенный фанами "Динамо" файер

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов выносит за линию поля брошенный фанами "Динамо" файер

Хотя игра формально была под угрозой остановки еще в первом тайме. После нескольких просьб диктора прекратить использование "пиро" по стадиону объявили, что в случае дальнейшего нарушение правил поведения на трибунах арбитр может остановить матч. И только терпение самого рефери не вызвало остановку/срыв/перенос Суперкубка с дальнейшими последствиями. Однако после брошенного на поле файера со стороны динамовских ультрас в сторону Пятова судье наверняка стоило делать паузу.

Пошумели и разбежались, а штрафы оплатят клубы

Да, в скорых санкциях для клубов нет сомнений - АФУ (ранее - ФФУ) не пропустит возможности оштрафовать участников матча за такие явные нарушения. Даже когда это нарушение не команд, а самих болельщиков.

Фан-сектор "Шахтера" зажигал файера несколько раз за матч

Фан-сектор "Шахтера" зажигал файера несколько раз за матч

От 50-ти до 500 тыс. гривен - суммы, которые "Динамо" и "Шахтер" (а также и другие клубы УПЛ, если есть прецеденты) платят по несколько раз за сезон за поведение своих болельщиков. Часто фигурируют суммы 100-200 тыс. гривен, но киевлянам в прошлом сезоне вручили чек и на полмиллиона гривен. Несколько раз в среднем по 200 тыс. грн. - и набегает сумма почти в 1 миллион. Такова цена за поддержку?

Ко всему прочему, для клуба (или даже обоих, на усмотрение КДК) могут закрыть стадион на один или несколько матчей - "Динамо" уже не раз играло домашние матчи при пустых трибунах. Нет оснований ожидать уклонения от санкций и сейчас - ультрас явно переборщили с пиро, а динамовский сектор открыто шел на конфронтацию со стюардами и "силовиками" в конце игры, бросая в них и файеры, и другие предметы. Смело можно предположить, что "Динамо" за файера и поврежденное имущество стадиона (поломанные стулья и заградительная сетка) ждет штраф около 300-400 тыс. гривен, а "Шахтер" за файера накажут на 100-200 тыс.

Что будет дальше?

Ничего нового - новые фанатские беспорядки (это еще не дошло до выбегания на поле), штрафы и терпение клубов. На сегодняшний день клубы ничего не могут поделать со своими фанатами - любые серьезные санкции против ультрас лишат команды существенной поддержки и сделают "мертвые" трибуны на матчах УПЛ еще мертвее.

"За поддержку надо платить" - приблизительно такой вывод сделал Андрей Русол, будучи одним из руководителей "Днепра" в 2013-м и говоря о поведении фанатов на трибунах. После этого украинские клубы существенно обеднели и от много отказались, но продолжают платить за поведение своих ультрас. Да, не такие уж и существенные деньги, если смотреть на весь клубный бюджет, но тем не менее.

Это легче, чем глобально и подробно работать с фанатами, воспитывая болельщицкую культуру, установив нормальные рамки фанатского саппорта и устранив бросание файеров на поле и во вратарей. Так что ждем новых приключений ультрас и обильного запаха серы на трибунах.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Динамо - Шахтер Суперкубок Украины ФФУ Премьер-лига Украины
Персоны
Андрей Пятов Денис Бойко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер стадион Черноморец
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