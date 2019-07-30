Трибуны в огне: что ждет "Динамо" и "Шахтер" после фанатского беспредела в Суперкубке Украины

Открыли сезон так открыли - интрига, шикарная развязка и самая "огненная" поддержка в истории Суперкубка Украины. "Динамо" и "Шахтер" давненько не играли таких дерби.

Но в этот раз фанаты зажгли "на грани фола" (и даже больше). Файера с петардами и прочее - это уже норма обычных матчей и даже их украшение, однако в Одессе красивый саппорт легко мог превратиться в большую проблему. И хотя игра закончилась без эксцессов, но "Динамо" и "Шахтеру" еще предстоит поплатиться за поддержку своих фанатов…

Кто как зажигал?

"Горячее" открытие сезона уже входит в традицию, и, несмотря на все запреты, файерам и петардам никто не удивился. Наоборот, обычных болельщиков помладше фанатское пиро даже приводит в восторг (да и в целом создает отличную атмосферу на стадионе).

Файер-шоу от ультрас "Шахтера"

На этот раз оба фан-сектора запаслись файерами красного цвета (который, к слову, ближе к цветам "Шахтера") и петардами. Шахтеровские фаны зажгли 3-4 раза за игру, динамовские - на пару раз больше, но менее масштабно. Бенефисом стало файер-шоу с обеих сторон и полностью задымленный стадион с удушливым запахом серы на несколько минут. Плюс обильное использование петард на протяжении всего матча.

Где перешли грань?

Много где. И здесь не говорится об общем запрете использования на трибунах пиротехнических средств. Выкидывание петард и файеров на поле, бросание их в голкиперов и в сотрудников возле трибун (вместе с кусками поломанных стульев) - палку перегнули во многих местах.

Догорающий файер фанатов "Динамо", брошенный на поле

В целом всего этого могло и не быть, но ультрас не могли удержаться от провокации как вражеского лагеря, так и команды соперника. "Динамовцы" начали первыми подбрасывать петарды к линии поля почти у ворот, а фаны "Шахтера" запустили "снаряд" в район Бойко. Установить, попала ли петарда точно во вратаря "Динамо", очень трудно, но что взрыв был совсем рядом - это факт. К тому же, сам голкипер киевлян не стал бы просто так валиться и делать паузу в игре через взрыв петард на секторе, чего было в изобилии.

Конечно, динамовский сектор не мог не ответить: через несколько минут после "заряда" в Бойко - запущенный файер в Андрея Пятова. Целенаправленно брошенный в сторону голкипера горящий файер. Благо для вратаря, объект не достиг цели. А если бы достиг, дело могло обернуться для Пятова ожогом, а матч мог сорваться.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов выносит за линию поля брошенный фанами "Динамо" файер

Хотя игра формально была под угрозой остановки еще в первом тайме. После нескольких просьб диктора прекратить использование "пиро" по стадиону объявили, что в случае дальнейшего нарушение правил поведения на трибунах арбитр может остановить матч. И только терпение самого рефери не вызвало остановку/срыв/перенос Суперкубка с дальнейшими последствиями. Однако после брошенного на поле файера со стороны динамовских ультрас в сторону Пятова судье наверняка стоило делать паузу.

Пошумели и разбежались, а штрафы оплатят клубы

Да, в скорых санкциях для клубов нет сомнений - АФУ (ранее - ФФУ) не пропустит возможности оштрафовать участников матча за такие явные нарушения. Даже когда это нарушение не команд, а самих болельщиков.

Фан-сектор "Шахтера" зажигал файера несколько раз за матч

От 50-ти до 500 тыс. гривен - суммы, которые "Динамо" и "Шахтер" (а также и другие клубы УПЛ, если есть прецеденты) платят по несколько раз за сезон за поведение своих болельщиков. Часто фигурируют суммы 100-200 тыс. гривен, но киевлянам в прошлом сезоне вручили чек и на полмиллиона гривен. Несколько раз в среднем по 200 тыс. грн. - и набегает сумма почти в 1 миллион. Такова цена за поддержку?

Ко всему прочему, для клуба (или даже обоих, на усмотрение КДК) могут закрыть стадион на один или несколько матчей - "Динамо" уже не раз играло домашние матчи при пустых трибунах. Нет оснований ожидать уклонения от санкций и сейчас - ультрас явно переборщили с пиро, а динамовский сектор открыто шел на конфронтацию со стюардами и "силовиками" в конце игры, бросая в них и файеры, и другие предметы. Смело можно предположить, что "Динамо" за файера и поврежденное имущество стадиона (поломанные стулья и заградительная сетка) ждет штраф около 300-400 тыс. гривен, а "Шахтер" за файера накажут на 100-200 тыс.

Что будет дальше?

Ничего нового - новые фанатские беспорядки (это еще не дошло до выбегания на поле), штрафы и терпение клубов. На сегодняшний день клубы ничего не могут поделать со своими фанатами - любые серьезные санкции против ультрас лишат команды существенной поддержки и сделают "мертвые" трибуны на матчах УПЛ еще мертвее.

"За поддержку надо платить" - приблизительно такой вывод сделал Андрей Русол, будучи одним из руководителей "Днепра" в 2013-м и говоря о поведении фанатов на трибунах. После этого украинские клубы существенно обеднели и от много отказались, но продолжают платить за поведение своих ультрас. Да, не такие уж и существенные деньги, если смотреть на весь клубный бюджет, но тем не менее.

Это легче, чем глобально и подробно работать с фанатами, воспитывая болельщицкую культуру, установив нормальные рамки фанатского саппорта и устранив бросание файеров на поле и во вратарей. Так что ждем новых приключений ультрас и обильного запаха серы на трибунах.

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