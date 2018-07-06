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Чемпионат мира 2018
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Тренер сборной РФ по футболу прогнулся под Путина

1.3тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов как может прогибается перед президентом страны Владимиром Путиным.

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По словам наставника, он не обращает внимания на критику, но всегда ищет в ней что-то полезное. Главное – держать ухо востро.

"Когда тебя хвалят — это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной. А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сom".

Напомним, сборная России в четвертьфинале домашнего мундиаля сыграет с командой Хорватии.

Матч состоится седьмого июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
Россия
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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