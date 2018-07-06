Тренер сборной РФ по футболу прогнулся под Путина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов как может прогибается перед президентом страны Владимиром Путиным.

По словам наставника, он не обращает внимания на критику, но всегда ищет в ней что-то полезное. Главное – держать ухо востро.

"Когда тебя хвалят — это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной. А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сom".

Напомним, сборная России в четвертьфинале домашнего мундиаля сыграет с командой Хорватии.

Матч состоится седьмого июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию поединка.