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7 ноября • обновлено в 16:57
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"Непонятные и бессмысленные": тренер "Динамо" Загреб высказался о самом драматичном моменте матча с "Шахтером"

1.8т Читать материал на украинском

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица после драматично упущенной победы над донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).

По мнению специалиста, команда которого на последней минуте игры с "горняками" получила пенальти после просмотра арбитром повтора, в игре должен оставаться человеческий фактор.

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Ненад Бьелица

Ненад Бьелица

"У меня свое негативное мнение о VAR еще с тех времен, когда я работал в Польше. VAR полностью отнимает эмоции, уничтожает их, создает абсолютно непонятные, бессмысленные ситуации. Всегда будут ситуации, когда интерпретация судей будет решающей, а они иногда интерпретируют так, а иногда – так. Лучше пусть арбитр ошибется, но это будет человеческий фактор. С VAR у нас вроде бы есть нечто безошибочное, но на самом деле случаются ошибки еще больше. Так что я абсолютный противник", – цитирует Бьелицу сайт каналов "Футбол 1/2".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтер" Луиш Каштру признался, что разочарован тем, как для его команды сложился поединок против "Динамо" Загреб.

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Темы
Шахтер – Динамо Загреб Лига чемпионов
Место
Хорватия Загреб
Теги
ФК Шахтер Динамо Загреб
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Тарас Бор
Тарас Бор
Чувак,а если бы система видеоповтора была на пользу твоей команды?Ты бы рассказал,что это самое окуительное,что создало человечество за последние 10 лет?
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Кацанавенбоген Исаак
Кацанавенбоген Исаак
А если-бы не 3-2,а 2-3?
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