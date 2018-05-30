Трехкратный чемпион мира трагически погиб в России

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель чемпионата Европы по гиревому спорту Иван Мартыневич трагически погиб в ДТП под Тверью, возвращаясь с соревнований.

31-летний спортсмен решил на машине добраться из Санкт-Петербурга, где взял бронзовую медаль, до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск. Около 3:30 утра транспортное средство, в котором находился спортсмен, врезалось в стоявший на обочине грузовик. Травмы спортсмена оказались смертельными.

"Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель уснул за рулем", — цитирует пресс-служба Минспорта Омской области тренер Ивана, Виктор Елисеев.

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