Травма Ярмоленко: фанаты "Динамо" сделали трогательное заявление

Болельщики киевского "Динамо" поддержали бывшего игрока команды Андрея Ярмоленко, который получил жуткую травму в матче его нынешнего клуба "Вест Хэма" против "Тоттенхэма" в английской Премьер-лиге. На своей странице в Facebook фанаты "бело-синих" опубликовали трогательный пост.

Свое послание ультрас "Динамо" проурочили ко дню рождения одного из лидеров сборной Украины.

"Он отдал нашему клубу больше 10 лет жизни и запомнился яркой игрой, красивыми забитыми мячами и своими человеческими качествами. Желаем Андрею быстрее восстановиться от полученной недавно травмы и как можно скорее вернутся на футбольное поле", - поздравили Ярмоленко болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко сделали операцию на сухожилье. Лидеру сборной Украины понадобится не меньше шести месяцев на восстановление.