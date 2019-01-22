Трансфер сорвался: Коноплянку заставили вернуться в ненавистный клуб

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, у которого сорвался трансфер в "Бешикташ", вернулся к тренировкам с немецким клубом.

Пресс-служба "кобальтовых" опубликовала видео с тренировки, в котором 29-летний украинец занимается в основной группе команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шальке" больше не рассчитывает на Евгения Коноплянку. Украинский футболист попал в немилость после того, как вместе со своими партнерами по команде отпраздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов в ночном клубе и вернулся домой под утро.

Позже появилась информация об интересе "Бешикташа" к полузащитнику сборной Украины. Турецкие фанаты забросали Коноплянку комментариями в Instagram, с просьбой перейти в их клуб.

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