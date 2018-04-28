Трамп поставил ультиматум из-за ЧМ по футболу: спортивные итоги 27 апреля

Трамп выдвинул ультиматум из-за чемпионата мира по футболу и стали известны новые подробности скандала в полуфинале Лиги Европы. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 27 апреля.

Кроме того, легенду "Динамо" вывели из себя и интервью юного российского хоккеиста стало хитом сети.

Выборы в России: Трамп выдвинул ультиматум из-за чемпионата мира по футболу

Стали известны новые подробности скандала в полуфинале Лиги Европы

"Вы хоть понимаете?!" Легенду "Динамо" вывели из себя

Увели за шкирки: интервью юного российского хоккеиста стало хитом сети

"Шахтер" обыграл "Мариуполь" и увеличил отрыв от "Динамо"

Украинских призеров ЧЕ лишили медали в пользу России

"Спас меня": футболист "Динамо" сделал откровенное признание о тренере "Шахтера"

"Удавил бы!" Легенда "Динамо" назвал проблемы главные украинского футбола