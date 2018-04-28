Трамп поставил ультиматум из-за ЧМ по футболу: спортивные итоги 27 апреля

Трамп выдвинул ультиматум из-за чемпионата мира по футболу и стали известны новые подробности скандала в полуфинале Лиги Европы. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 27 апреля.
Кроме того, легенду "Динамо" вывели из себя и интервью юного российского хоккеиста стало хитом сети.
Выборы в России: Трамп выдвинул ультиматум из-за чемпионата мира по футболу
Стали известны новые подробности скандала в полуфинале Лиги Европы
"Вы хоть понимаете?!" Легенду "Динамо" вывели из себя
Увели за шкирки: интервью юного российского хоккеиста стало хитом сети
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