Тоттенхэм – Ливерпуль: назван фаворит финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" считается фаворитом финала Лиги чемпионов 2019 года, в котором "красные" сыграют с соотечественниками из лондонского "Тоттенхэма".

Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "Ливерпуля" в основное время принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех "шпор" достигают уровня 4,00.

Тоттенхэм – Ливерпуль

При этом на то, что команда Юргена Клоппа станет обладателем трофея, победив в овертайме или серии пенальти, можно поставить с коэффициентом 1,49. Аналогичная позиция на "Тоттенхэм" предлагается с котировкой 2,60.

Напомним, судить матч Тоттенхэм – Ливерпуль доверили арбитру, который вошел в историю Лиги чемпионов и одновременно угодил в скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) принял неожиданное решение по финалу Лиги чемпионов.

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