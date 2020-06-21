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Итальянский клуб неудачной фотографией спровоцировал расовый скандал в Twitter

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,1 т.
Итальянский клуб неудачной фотографией спровоцировал расовый скандал в Twitter

Защитник "Торино" Николя Н’Кулу поддерживает акцию Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против "Пармы"

Защитник футбольного клуба "Торино" Николя Н’Кулу присоединился к акции Black Lives Matter во время матча 25-го тура чемпионата Италии против "Пармы".

Камерунский защитник встал на одно колено и поддержал движение за права темнокожих. Рядом с ним находился капитан туринского клуба Андреа Белотти, который остался в стороне от акции, спокойно стоял и смотрел на Н’Кулу.

Твиттер "Торино" выложил фотографию с поступком Николя с хэштегом #blacklivesmatter и шестью эмодзи с кулаками различных цветов кожи. Но из-за странной композиции кадра показалось, будто камерунец встал на колено перед Белотти. Этот кадр вызвал настоящий скандал в комментариях под фото.

"На одной картинке "Торино" ненароком резюмировал привилегии белокожего населения и систематическую власть белых над черными. И то, что фото до сих пор не удалили, говорит о многом. Позор"

"На одной картинке "Торино" ненароком резюмировал привилегии белокожего населения и систематическую власть белых над черными. И то, что фото до сих пор не удалили, говорит о многом. Позор"

"Белотти тоже нужно было встать на колено, а то сейчас выглядит так, будто Н’Кулу преклоняется перед Белотти. И все кажется расистской картинкой. Многим белым людям нужно присоединяться [к акции #BLM]. И не по принуждению, а потому что они сами верят в это"

"Белотти тоже нужно было встать на колено, а то сейчас выглядит так, будто Н’Кулу преклоняется перед Белотти. И все кажется расистской картинкой. Многим белым людям нужно присоединяться [к акции #BLM]. И не по принуждению, а потому что они сами верят в это"

"Мало что изменилось с первой встречи Робинзона Крузо и Пятницы"

"Мало что изменилось с первой встречи Робинзона Крузо и Пятницы"

"Только пятилетний малыш увидит в этой фотографии расизм. Просто плохой выбор, и все"

"Только пятилетний малыш увидит в этой фотографии расизм. Просто плохой выбор, и все"

"Полнейшая неловкость, которая продвигает идеологию превосходства белого населения. Это показывает, насколько "Торино" зарос расизмом. Владельцы, сммщик, футболисты и все, кто стоит за этой идеей, – полно людей. Это позорище"

"Полнейшая неловкость, которая продвигает идеологию превосходства белого населения. Это показывает, насколько "Торино" зарос расизмом. Владельцы, сммщик, футболисты и все, кто стоит за этой идеей, – полно людей. Это позорище"

"Единственный, кто допустил ошибку, – это сммщик "Торино", запостивший фотку, а не Белотти. Это было празднование гола, и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять его"

"Единственный, кто допустил ошибку, – это сммщик "Торино", запостивший фотку, а не Белотти. Это было празднование гола, и Белотти ждал, пока партнер встанет и закончит акцию, чтобы обнять его"

"Админ "Торино" под наркотой или как??? Потому что что это за фигня!"

"Админ "Торино" под наркотой или как??? Потому что что это за фигня!"

"Торино" выиграл челлендж Black Lives Matter"

"Торино" выиграл челлендж Black Lives Matter"

"Расизм только в ваших головах, это лишь причина для разжигания войн. Я правда ценю то, что сотворили в "Торино". Они продемонстрировали, как глупо верить, что унижение белых людей – единственный способ показать "поддержку". Просто переверни правила – и что? Получится расизм"

"Расизм только в ваших головах, это лишь причина для разжигания войн. Я правда ценю то, что сотворили в "Торино". Они продемонстрировали, как глупо верить, что унижение белых людей – единственный способ показать "поддержку". Просто переверни правила – и что? Получится расизм"

"Каким-то образом итальянский футбол всегда поступает неверно, когда дело доходит до расизма. Из всех фотографий, которые у них были, "Торино" запостили именно черного, склонившего колено перед белым"

"Каким-то образом итальянский футбол всегда поступает неверно, когда дело доходит до расизма. Из всех фотографий, которые у них были, "Торино" запостили именно черного, склонившего колено перед белым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее статуя легендарного бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера пострадала во время очередной акции движения Black Lives Matter

Источник:Евроспорт
ИталияТуринЧемпионат ИталииФК Торино
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