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''Только за свою страну'': лидер "Динамо" отказался от смены гражданства

1.8тЧитать материал на украинском

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков признался, что ему поступало предложение о смене гражданства. При этом полузащитник столичного клуба категорически отказался выступать в составе другой национальной сборной.

"Меня приглашали играть за Израиль. В 16-17 лет. Выходили на отца и через него предлагали. Я отказался. Я гражданин Украины и хотел играть только за свою страну", – рассказал футболист на встрече с болельщиками команды, передает "Динамо" Киев от Шурика.

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''Только за свою страну'': лидер "Динамо" отказался от смены гражданства

ФК "Динамо" Киев

Отметим, что Виктор Цыганков провел в составе "желто-синих" 11 матчей, дебютировав в ноябре 2016-го в матче отбора к ЧМ-2019 с Сербией.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич был озадачен своими партнерами из-за того, что в клубе не общаются на украинском языке.

Персона
Виктор Цыганков
Теги
ФК Динамо Киевсборная Украины по футболу
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