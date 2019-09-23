След Украины: ФИФА назвала лучшего футболиста и гол сезона

В миланском оперном театре "Ла Скала" состоялась торжественная церемония награждения премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best.
Награда была вручена в нескольких номинациях по итогам минувшего сезона. В частности, ФИФА назвала лучших футболиста и футболистку, женских и мужских наставников, голкиперов, болельщиков и самый красивый гол.
Лучшим футболистам планеты в минувшем сезоне был признан лидер сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси. Нападающий "блаугранас" провел очередной великолепный сезон в своей карьере, забив 55 мячей в 59 матчах.
Congratulations, #LeoMessi— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
Сильнейшим наставником среди мужских команд прогнозируемо стал тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист привел своих подопечных к победе в Лиге чемпионов и второму месту в Премьер-лиге.
😎 Jurgen Klopp #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/uZT3FdeR8z— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
А премия за лучший гол сезона досталась представителю венгерского "Дебрецена" Даниэлю Жори. Полузащитник отметился шедевральным мячом в игре с командой украинца Сергей Реброва "Ференцварошем", когда в компенсированное время вырвал победу для своего коллектива ударом в падении через себя.
😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 23 сентября 2019 г.
👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb
В целом же полный список лауреатов премии The Best выглядит так.
#TheBest 2019 Awards🏆— John Townley (@JohnTownley__) 23 сентября 2019 г.
Men‘s Player: Lionel Messi 🇦🇷
Women’s Player: Megan Rapinoe 🇺🇸
Men’s Goalkeeper: Alisson 🇧🇷
Women’s Goalkeeper: Sari van Veendaal 🇳🇱
Men’s Coach: Jürgen Klopp 🇩🇪
Women’s Coach: Jill Ellis 🇺🇸 #Puskas: Dániel Zsóri 🇭🇺 pic.twitter.com/83TRvRxqm9
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