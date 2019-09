След Украины: ФИФА назвала лучшего футболиста и гол сезона

В миланском оперном театре "Ла Скала" состоялась торжественная церемония награждения премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best.

Награда была вручена в нескольких номинациях по итогам минувшего сезона. В частности, ФИФА назвала лучших футболиста и футболистку, женских и мужских наставников, голкиперов, болельщиков и самый красивый гол.

Лучшим футболистам планеты в минувшем сезоне был признан лидер сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси. Нападающий "блаугранас" провел очередной великолепный сезон в своей карьере, забив 55 мячей в 59 матчах.

Сильнейшим наставником среди мужских команд прогнозируемо стал тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист привел своих подопечных к победе в Лиге чемпионов и второму месту в Премьер-лиге.

А премия за лучший гол сезона досталась представителю венгерского "Дебрецена" Даниэлю Жори. Полузащитник отметился шедевральным мячом в игре с командой украинца Сергей Реброва "Ференцварошем", когда в компенсированное время вырвал победу для своего коллектива ударом в падении через себя.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb