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24 сентября • обновлено в 00:34
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След Украины: ФИФА назвала лучшего футболиста и гол сезона

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В миланском оперном театре "Ла Скала" состоялась торжественная церемония награждения премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best.

Награда была вручена в нескольких номинациях по итогам минувшего сезона. В частности, ФИФА назвала лучших футболиста и футболистку, женских и мужских наставников, голкиперов, болельщиков и самый красивый гол.

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Лучшим футболистам планеты в минувшем сезоне был признан лидер сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси. Нападающий "блаугранас" провел очередной великолепный сезон в своей карьере, забив 55 мячей в 59 матчах.

Сильнейшим наставником среди мужских команд прогнозируемо стал тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий специалист привел своих подопечных к победе в Лиге чемпионов и второму месту в Премьер-лиге.

А премия за лучший гол сезона досталась представителю венгерского "Дебрецена" Даниэлю Жори. Полузащитник отметился шедевральным мячом в игре с командой украинца Сергей Реброва "Ференцварошем", когда в компенсированное время вырвал победу для своего коллектива ударом в падении через себя.

В целом же полный список лауреатов премии The Best выглядит так.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду установил рекорд в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Персоны
Юрген Клопп Криштиану Роналду Лионель Месси
Место
Италия Милан
Теги
ФК Ливерпуль ФК Барселона ФК Ференцварош
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Днище пробито, в очередной раз. Рагули, читайте, гордитесь!!!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну,ніхріна ж ви собі знайшли слід ..забитий найкращий гол Дебреценом у ворота Динамо... хехе
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
что же вы такие де-билы,хвостоголовые? Какой след Окраины?
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