Талантливого футболиста зарезали в драке в Лондоне

Резервиста английского футбольного клуба "Харлоу Таун" Франсуа Каблана убили в драке на юге Лондоне, сообщает The Guardian.

19-летний Каблан был найден мертвым с ножевыми ранениями в Саутуарке. По подозрению в убийстве правоохранители задержала трех парней в возрасте от 15 до 20 лет и 18-летнюю девушку. Позже 20-летний нападавший и девушка были освобождены под залог. Двое других подростков 15–17 лет остались под стражей в полиции,

"Франсуа был замечательным человеком и игроком. Многие наши игроки учились в том же колледже, что и Франсуа, поэтому всем в команде было непросто принять новость об этой трагедии. В своей последней игре за "Харлоу" он сделал отличный хет-трик, который помог нам победить. Он, безусловно, был талантливым футболистом и мог выступать за первую команду", – прокомментировал ситуацию менеджер "Харлоу" Адам Коннолли.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба "Бурса Йилдирим Спор", убил подушкой своего пятилетнего сына Касыма.

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