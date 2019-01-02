Тайные советники: Шевченко рассказал об управлении сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сделал неожиданное признание о том, кто является его внештатными советниками и кому он может обратиться за помощью в трудную минуту.

Андрей Шевченко

"Если говорить о футбольных вещах, то у меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Тот же Карло Анчелотти и Паоло Мальдини, с которыми мы тоже давно знакомы. Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню этим людям", — заявил наставник национальной команды FootballHub.

Анчелотти и Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора чемпионата Европы-2020. Торжественная церемония состоялась в Дублине, по итогам которой в группу B к "сине-желтым" попали Португалия и Сербия.