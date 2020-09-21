Суркис рассказал, чего ждет от матчей "Динамо" с "Гентом"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ожидает непростого противостояния с бельгийским "Гентом" в плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Босс "бело-синих" призвал своих футболистов максимально серьезно отнестись к дуэли с вице-чемпионом Бельгии.

"Гент" – хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против "Александрии". Надо настраиваться самым серьезным образом. Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И "Гент" ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов", – сказал Суркис в интервью программе "Великий футбол".

Напомним, первый матч с "Гентом" в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет на выезде в среду, 23 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис высказался о первых шагах Мирчи Луческу в киевском "Динамо".