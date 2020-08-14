Суркис раскрыл бюджет и источники доходов "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что акционеры клуба ежегодно вкладывают в него до 20 миллионов долларов.

По его словам, "бело-синие" зарабатывают лишь на премиальных от УЕФА, отчислениях от телевидения и спонсорских контрактах.

"Мы получаем деньги только от телевидения – это порядка миллиона долларов, еще какие‑то спонсорские деньги. Плюс получаем доход в зависимости от того, играем мы в Лиге Европы или в Лиге чемпионов. Если бы мы играли сегодня в Лиге чемпионов, то дотационный бюджет мог бы быть только на трансферы, образно говоря. А так у нас бюджет сегодня $30-35 млн, где дотационных денег порядка $15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев. Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе", – приводит слова Суркиса "Новое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис детально рассказал, как принимал решение о приглашении на тренерский пост киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

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