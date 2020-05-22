Главная Новости
22 мая • обновлено в 21:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Суркис позитивно оценил матч "Динамо" с "Рухом"

1.3т
Читать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис позитивно оценил итог спарринга своей команды с лидером Первой лиги "Рухом".

По словам босса "бело-синих", он особенно доволен тем, что после послабления карантина побывал на живом футболе.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

ФК "Динамо" Киев

"Прежде всего, я получил огромное удовольствие от того, что футбол начался. Хороший спарринг, "Рух" приличная команда, которая даже по самоотдаче заслуживает играть в Премьер-лиге. Я так понимаю, что они этого хотят. Учитывая то, что команды, понятно, еще готовы только процентов на пятьдесят, самое главное, что футбол начался", – приводит слова Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Беседин откровенно прокомментировал видео, на котором он находится в компании собутыльников, избивших футболиста.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 148.

    Вылечились: 6585. Умерли: 588.

  • В мире заболели более 5,1 млн человек, погибли – 332 тысяч.

  • Половина областей Украины оказались не готовы к ослаблению карантина – Минздрав показал список.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких – болезнь нарушает свертываемость крови.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Шальке
VS
Аугсбург
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Майнц
VS
Лейпциг
Инд. тотал Лейпцига больше 2
1.70 Сделать ставку
Кельн
VS
Фортуна
Победа Кельна
1.86 Сделать ставку
Дармштадт
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули больше 1
1.70 Сделать ставку