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20 марта • обновлено в 14:12
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Суркис понабивал туалетную бумагу и бросил вызов Михайличенко

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поддержал популярный во всем мире флешмоб #StayAtHomeChallenge, понабивав рулон туалетной бумаги.

Ролик, на котором владелец столичного клуба показывает свою технику, появился в Instagram-сторис его дочери Яны.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

SportArena

Суркис передал эстафету главному тренеру "Динамо" Алексею Михайличенко и пожелал всем здоровья.

Напомним, что #StayAtHomeChallenge был запущен футболистами со всего мира после массовой приостановки национальных чемпионатов и международных турниров из-за пандемии коронавируса. Игроки призывают людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение заболевания. Условия флешмоба просты – взять рулон туалетной бумаги, сделать определенное количество набиваний и, выбив его в сторону, передать эстафету другому человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена экс-футболиста киевлян Николая Морозюка Ирина в своем стиле выполнила челлендж с туалетной бумагой.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Алексей Михайличенко Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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