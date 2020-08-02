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Суркис – Блохину: надо просто совесть иметь

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4,7 т.
Игорь Суркис

Игорь Суркис ответил Олегу Блохину.

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал ответ на критику Олега Блохина за назначение Мирчи Луческу.

Игорю Михайловичу непонятно, почему Блохин не говорит о том, как ему был предоставлен шанс в "Динамо", когда он купил футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно, а команда при этом заняла четвертое место.

"Для того, чтобы занять пост тренера сборной, в свое время он перешел из коммунистической партии в СДПУ. Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе. Он работал тренером киевского "Динамо" – бросил сборную через две минуты после разговора со мной", – сказал Суркис в интервью программе "Мага" на телеканале "112 Украина".

Суркис признает, что он был в цейтноте, и ему надо было назначать кого-то тренером "Динамо", когда ушел Семин.

"Обратился к Олегу Владимировичу. Ровно одну минуту он думал. Он не пошел в ФФУ, а побежал туда, где он сейчас верно служит. И разорвал контракт и перешел в "Динамо". После того, как команда заняла 4-е место, он пришел ко мне за компенсацией. И эту компенсацию я ему выплатил. Надо просто совесть иметь", – подытожил Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис признался, что ему сказал Ахметов после назначения Луческу в "Динамо".

УкраинаФК Динамо КиевОлег БлохинИгорь Суркис
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