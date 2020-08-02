Суркис – Блохину: надо просто совесть иметь

Президент "Динамо" Игорь Суркис дал ответ на критику Олега Блохина за назначение Мирчи Луческу.

Игорю Михайловичу непонятно, почему Блохин не говорит о том, как ему был предоставлен шанс в "Динамо", когда он купил футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно, а команда при этом заняла четвертое место.

"Для того, чтобы занять пост тренера сборной, в свое время он перешел из коммунистической партии в СДПУ. Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе. Он работал тренером киевского "Динамо" – бросил сборную через две минуты после разговора со мной", – сказал Суркис в интервью программе "Мага" на телеканале "112 Украина".

Суркис признает, что он был в цейтноте, и ему надо было назначать кого-то тренером "Динамо", когда ушел Семин.

"Обратился к Олегу Владимировичу. Ровно одну минуту он думал. Он не пошел в ФФУ, а побежал туда, где он сейчас верно служит. И разорвал контракт и перешел в "Динамо". После того, как команда заняла 4-е место, он пришел ко мне за компенсацией. И эту компенсацию я ему выплатил. Надо просто совесть иметь", – подытожил Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис признался, что ему сказал Ахметов после назначения Луческу в "Динамо".