Суд изменил приговор в деле Кокорина и Мамаева
Александр Кокорин и Павел Мамаев провели в тюрьме полтора года. "Спорт-Экспресс"
Российского футболиста Павла Мамаева оправдали по делу о разбойном нападении осенью 2018-го года, а его товарищу Александру Кокорину наказание оставили в силе.
Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник, 3 августа. Ранее футболисты провели в тюрьме полтора года после того, как совершили нападение на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
"Суд признал Александра Кокорина виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Павел Мамаев признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства", – говорится в заявлении суда.
При этом отмечается, что осужденные освобождены от отбытия наказания в связи с отбытием наказания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки Первого канала. Экс-форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.