Суд изменил приговор в деле Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев провели в тюрьме полтора года. "Спорт-Экспресс"

Российского футболиста Павла Мамаева оправдали по делу о разбойном нападении осенью 2018-го года, а его товарищу Александру Кокорину наказание оставили в силе.

Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник, 3 августа. Ранее футболисты провели в тюрьме полтора года после того, как совершили нападение на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

"Суд признал Александра Кокорина виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Павел Мамаев признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства", – говорится в заявлении суда.

При этом отмечается, что осужденные освобождены от отбытия наказания в связи с отбытием наказания.

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