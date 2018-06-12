Стало известно, сколько заработают сборные на ЧМ-2018

Призовой фонд чемпионата мира в России будет самым большим в истории мундиалей. Международная федерация футбола представила полную раскладку по призовым, которые получат сборные на той или иной стадии ЧМ-2018.
Общая сумма выплат – 791 миллион долларов.
Победитель – $38 млн.
Второе место – $28 млн.
Третье место – $24 млн.
Четвертое место – $22 млн.
5-е – 8-е места – $16 млн (на всех – $64 млн)
9-е – 16-е места – $12 млн (на всех – $96 млн)
17-е – 32-е места – $8 млн (на всех – $128 млн)
+ по $1,5 млн выплачено каждой федерации для подготовки команд (всего – $48 млн).
+ $209 млн будет выделено клубам, чьи игроки приняли участие в турнире.
+ $134 млн – страховой фонд, из которого деньги будут перечислены клубам, футболисты которых получили травмы в матчах сборных (не только финальной стадии ЧМ).
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