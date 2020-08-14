Стало известно о новшествах Луческу в 'Динамо': спортивные итоги 13 августа

Немецкий "Лейпциг" сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а СМИ выяснили нововведения Мирчи Луческу в "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 августа.

Кроме того, футболиста сборной России Федора Смолова ограбили в Барселоне. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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