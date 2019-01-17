Стало известно о крупном мошенничестве на ЧМ-2018 в России

Гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба в России обвинили в крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018 по футболу.

Ему вменяют обман 77 футбольных болельщиков из Алжира. По данным "Коммерсанта", болельщики заказали и оплатили билеты на чемпионат мира в России, а также забронировали номера в московских и петербургских гостиницах.

ЧМ-2018 Коммерсантъ

Издание отмечает, что за организацию поездки алжирцев взялась глава крупной туристической компании Tanouchert Tours Санаа Зиад. Дальний родственник связал ее с Абушавербом, тот согласился представлять интересы компании в России. Он пообещал предоставить эксклюзивные условия бронирования номеров в отеле "Империя" на ЧМ и прислал множество фотографий гостиницы.

Для первой группы из 42 туристов Санаа Зиад попросила забронировать 20 двухместных и два одноместных номера в "Империи" на конец июня. Абушаверб запросил за это 22 тысячи долларов. Он заявил, что деньги необходимо передать через него и только наличными. Сумму доставили в Москву с помощью курьера. Алжирцам отправили сканы листа бронирования с пометкой "оплачено" и расписку в получении палестинцем денег.

Эта сделка запустила новую волну продаж. Уже купившие билеты клиенты решили также посетить Санкт-Петербург, некоторые захотели докупить билеты на следующие игры и заказали оформление паспортов болельщиков. Всем этим занялся Абушаверб.

Палестинец попросил за вторую группу из 35 болельщиков, за поездки в Санкт-Петербург и дополнительные места в "Империи" 41 тысячу евро. Эти деньги Санаа перевела на банковский счет брата Абушаверба, живущего в Турции. Последним траншем стали 17 900 долларов на покупку билетов на матчи 1/8 финала. Сумма всех трех траншей составила около 5,73 миллиона рублей. Вскоре после этого Абушаверб перестал выходить на связь с заказчиками.

После звонка одной из туристок в "Империю" выяснилось, что номера на самом деле не забронированы, так как лист бронирования никто не оплатил. Такие же ответы дали во всех остальных отелях. Санаа Зиад и нашедший для нее посредника родственник срочно вылетели в Москву. Они обратились в отдел МВД "Беговой" и написали заявление о хищении у Санаа Зиад крупной суммы.

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Полиция возбудила дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Абушаверба задержали 23 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Турцию. Позже его арестовал суд. Расследование длилось около шести месяцев, полицейские опросили несколько десятков свидетелей.

Сам палестинец утверждает, что все подстроили его партнеры по бизнесу, чтобы захватить его компании в России, Литве и Турции.

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