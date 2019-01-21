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''Стадо баранов'': Кокорин из тюрьмы выругался о россиянах

1.8тЧитать материал на украинском

Футболист сборной России Александр Кокорин, который продолжает находиться в СИЗО, жестко прошелся по своим соотечественникам.

Игрока "Зенита" возмутило негативное отношение к нему в российском обществе. "Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов. Что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. "Зенит" – чемпион", – приводят "Невские новости" слова из письма футболиста одному из болельщиков.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Чемпионат.com

Новости
Кокорин рассказал, как его мучают боли в СИЗО
Письмо Александра Кокорина

Письмо Александра Кокорина

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Кокорин
Теги
ФК Зенитсборная России по футболу
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Письмо кокорина ,Тымчук писал лично !
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
животное
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Как обычно, куча бабла, но нету мозга ... вокруг одни бараны, один он хороший, которому все должны, за то что он миллионы получает за кривые ноги.
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