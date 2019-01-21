''Стадо баранов'': Кокорин из тюрьмы выругался о россиянах

Футболист сборной России Александр Кокорин, который продолжает находиться в СИЗО, жестко прошелся по своим соотечественникам.
Игрока "Зенита" возмутило негативное отношение к нему в российском обществе. "Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов. Что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. "Зенит" – чемпион", – приводят "Невские новости" слова из письма футболиста одному из болельщиков.
Александр Кокорин
Чемпионат.com
Письмо Александра Кокорина
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 октября минувшего года Александр Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Уже через три дня оба спортсмена были арестованы, а в их отношении открыто уголовное дело по статье "хулиганство".
5 декабря срок ареста футболистов был продлен до 8 февраля 2019 года. Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка".
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