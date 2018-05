Срна покидает "Шахтер": СМИ назвали новый клуб футболиста

Многолетний капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может продолжить карьеру в греческом "Паоке".

Об этом сообщил Twitter аккаунт о греческой Суперлиге Hellas Football.

As previously reported, Darijo #Srna met with Lubos Michel. The pair have reached a deal (1 year contract with an option for a second), but the player still has to pass the medicals #PAOK