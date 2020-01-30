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30 января • обновлено в 13:14
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Совершил глупость: экс-футболисту "Реала" грозит серьезный тюремный срок

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Экс-защитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабио Коэнтрау может оказаться в тюрьме из-за дачи ложных показаний. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщает агентство Renascenca, в среду, 29 января, Коэнтрау давал показания в суде по делу нападения на тренировочную базу его бывшего клуба "Спортинга", и на вопрос о профессии ответил, что он – "футболист, завершивший карьеру". Однако когда с 31-летним игроком связалось агентство Expresso, он ответил, что "готов к новому вызову", и опроверг свои слова о завершении карьеры.

Фабио Коэнтрау

Фабио Коэнтрау

Gianluca di Marzio

Португалец может быть обвинен во лжесвидетельстве и получить наказание разной степени тяжести – от штрафа до лишения свободы сроком на три года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, самому старому футболисту Кадзуйоси Миуре уже 52 года, но он объявил о том, что будет играть еще минимум один сезон.

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Теги
Реал Мадрид сборная Португалии по футболу
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