Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: все группы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомится с полным составом групп:

Матчи первого тура пройдут 17-18 сентября 2019 года. Полное расписание будет известно позже.

Группа A: ПСЖ, "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"

Группа B: "Бавария", "Тоттенхэм", "Олимпиакос", "Црвена Звезда"

Группа C: "Манчестер Сити", "Шахтер", "Динамо" Загреб, "Аталанта"

Группа D: "Ювентус", "Атлетико", "Байер", "Локомотив" (Москва)

Группа E: "Ливерпуль", "Наполи", "Зальцбург", "Генк"

Группа F: "Барселона", "Боруссия" Дортмунд, "Интер", "Славия"

Группа G: "Зенит", "Бенфика", "Лион", "Лейпциг"

Группа H: "Челси", "Аякс", "Валенсия", "Лилль"

Напомним, что действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль". "Красные" в шестой раз в своей истории выиграли Лигу чемпионов сезона 2018/2019 в финальном матче на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, обыграв земляков из "Тоттенхэма" – 2:0.

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