"Соскучились по Донецку": украинский тренер рассказал о футболистах с Донбасса

Главный тренер "Авангарда" из Краматорска Александр Косевич признался, что в команде большинство футболистов - переселенцев с Донбасса - играют не за деньги.

Александр Косевич и футболисты "Авангарда"

"У нас команда скромная. У нас есть средняя зарплата, есть обычная премия. В команде подобраны футболисты с Донбасса. Это не требует стимула сегодня. Мы соскучились по Донецку, соскучились по дому. Все, что можем, мы отдаем на поле. Сложно живется человеку в гостях. 70 процентов у нас донбассовцы играют. У каждого есть пострадавшие - у кого-то сгорел дом, у кого-то - квартира. Наверное, их больше держит в команде вот это. Ни к коем случае не финансы, не стимуляция", - цитирует Косевича пресс-служба краматорского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец, который этим летом перешел в российское "Динамо" (Москва), рассказал о "братской дружбе" украинцев и россиян и пропаганде в украинских СМИ.

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