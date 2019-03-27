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Соперник Украины угодил в ловушку из-за дела Мораеса

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Сборной Украины могут засчитать два технических поражения в стартовых матчах отбора на Евро-2020 из-за якобы нарушений в процедуре натурализации форварда Жуниора Мораеса. При этом у нашей команды есть основания, чтобы подать жалобу в ФИФА на своего второго соперника – команду Люксембурга.

В составе оппонента сборной Украины сыграл португальский полузащитник Жерсон Родригеш. 23-летний футболист забил два мяча в ворота Литвы в первом поединке квалификации континентального первенства и попортил нервы украинским защитникам индивидуальными действиями во втором матче. Родригеш переехал в Люксембург в 2013 году, однако в августе 2017 стал игроком голландского "Телстара", а затем после молдавского "Шерифа" перебрался в японскую "Джубило Ивату". Таким образом, есть сомнения, что Родригеш на протяжении пяти лет жил в Люксембурге и может полноценно выступать за сборную, как того требует регламент ФИФА, сообщает Советский спорт.

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Жуниор Мораес и Жерсон Родригес

Жуниор Мораес и Жерсон Родригес

Photo by Gerry Schmit

Если украинцы подадут ответный иск и его удовлетворят, техническое поражение могут засчитать обеим командам. В таком случае Португалия станет единоличным лидером группы В.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что появилась реакция форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в связи со слухами о нарушении процедуры получения гражданства и возможными последствиями этого в виде двух технических поражений.

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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