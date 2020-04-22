Соловьева затравили за "Динамо" и Майдан: спортивные итоги 21 апреля

Российский пропагандист Владимир Соловьев попал под шквал критики из-за слов о Майдане и московском "Динамо", а СМИ узнали о сенсационном "плане Б" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 апреля.

Кроме того, Евгений Хачериди впервые прокомментировал скандал в Беларуси. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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