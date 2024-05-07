Заморозки на поверхности почвы ночью и до +18 днем: синоптики дали прогноз погоды на среду, 8 мая

В среду, 8 мая, погода в Украине будет довольно прохладной: ночью в ряде областей ожидаются заморозки, а днем столбики термометров поднимутся не выше +18-19 градусов. Местами пройдут дожди, на небе будет переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в Карпатах, на Закарпатье и в Крыму, а ночью также в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью по стране составит 1-6 градусов тепла, а в северных, большинстве западных и Винницких областях на поверхности почвы будут заморозки 0-5 градусов. В то же время на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью будет теплее – 8-13 градусов по Цельсию. Днем в Украине будет от 13 до 18 градусов с отметкой "плюс".

Синоптики объявили предупреждение о пожарной угрозе по Украине. 8-10 мая по всей стране, кроме большинства северных, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области в среду будет переменная облачность, день пройдет без осадков. Температура по области ночью составит 1-6 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов, а днем будет 13-18 градусов тепла. В Киеве ночью будет 4-6 градусов выше нуля, а днем столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла.

В регионе преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшую ночь в Украине ожидается похолодание, на севере и западе ударят заморозки. В дальнейшем они распространятся на большую часть территорий, кроме юга. Свежая погода продержится до конца недели.

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