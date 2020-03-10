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10 марта • обновлено в 15:21
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Со стадии 1/4 финала: УЕФА готов отменить матчи еврокубков

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УЕФА рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Оба турнира могут быть прерваны на стадии 1/4 финала.

Об этом сообщает английская газета The Sun со ссылкой на испанское радио Catalunya Radio.

На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные поединки в Лиге чемпионов запланированы на 7-е и 8 апреля, ответные встречи – на 14-е и 15 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные – 16 апреля.

УЕФА может приостановить матчи еврокубков из-за коронавируса

УЕФА может приостановить матчи еврокубков из-за коронавируса

EPA

Напомним, ранее уже принято решение о том, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" Д, "Барселона" – "Наполи" и "Валенсия" – "Аталанта" пройдут при пустых трибунах.

В Лиге Европы в таком же формате пройдут первые матчи 1/8 финала "Интер" – "Хетафе", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" и "Севилья" – "Рома".

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире коронавирусом заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тысяч умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские футбольные чиновники собираются обратиться к руководству УЕФА с просьбой перенести начало Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Тег
УЕФА
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