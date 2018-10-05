''Сначала со сборной Марса!'' ФФУ высмеяла идею матча Украина – Россия, вспомнив легендарный гол Шевченко

Федерация футбола Украины посмеялась над инициативой одной из международных организаций о проведении товарищеского матча "желто-синих" с командой России.

"Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украина – сборная планеты Марс! Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о "главе Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему "русского мира"... Дальше без комментариев... Желаем всем удачного завершения рабочей недели!" – написали представители ФФУ на странице организации в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на ближайшие матче с Италией и Чехией.