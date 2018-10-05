МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

''Сначала со сборной Марса!'' ФФУ высмеяла идею матча Украина – Россия, вспомнив легендарный гол Шевченко

2.1тЧитать материал на украинском

Федерация футбола Украины посмеялась над инициативой одной из международных организаций о проведении товарищеского матча "желто-синих" с командой России.

"Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украина – сборная планеты Марс! Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о "главе Sport for all" Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему "русского мира"... Дальше без комментариев... Желаем всем удачного завершения рабочей недели!" – написали представители ФФУ на странице организации в Facebook.

Новости
ФФУ планирует масштабное строительство спортивной инфраструктуры - эксперт

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на ближайшие матче с Италией и Чехией.

Читайте все новости по теме "ФФУ" на OBOZREVATEL.

Тема
ФФУ
Объекты
сборная Украины по футболусборная России по футболу
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
20
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Хохлопидоры продолжают войну с Россией в интернете, в реальности поджимает очко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Santi Amonito
Santi Amonito
Этих аквафрешевых чмошников гонят от легкой и тяжелой атлетик, гимнастики, зимних и прочих видов спорта. Не удивительно, что от ворот поворот в ближайшем времени укажут всей этой говенной территрии с ее гебеливым "спортом". В тундре пусть соревнуются с песцами на перегонки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да забавна ...зачем нам играть с вами идиотами))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги