Сначала был удивлен, – жена игрока "Динамо" о его реакции на назначение Луческу

Жена полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина рассказала, что ее муж, как и все, был удивлен назначением Мирчи Луческу на пост тренера команды.

"Сначала, наверное, как и все, был удивлен. Сейчас вполне нормальная реакция", – ответила она на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

Алина Буяльская рассказала о реакции мужа на назначение Луческу Instagram Алины Буяльской

Алину также спросили, как она сама относится к назначению румынского специалиста на пост наставника киевлян.

"Я за развитие ФК "Динамо" Киев! Считаю, что можно дать шанс и посмотреть, какой будет результат", – написала жена Виталия Буяльского.

Алина Буяльская считает, что Луческу можно дать шанс Instagram Алины Буяльской

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас столичного клуба устроили протест против назначения Луческу, собравшись возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, куда приехал румынский специалист.