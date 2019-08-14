СМИ: у "Динамо" хотят увести звезду ЧМ-2019

18-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили может покинуть киевский клуб. Молодой игрок попал в сферу интересов португальской "Браги".

Как сообщает Sportanalytic, "Брага" хочет взять украинца в аренду на один сезон и в идеале прописать в контракте право выкупа. Пока Цитаишвили не попадает в основу "Динамо", играя за молодежный состав.

Георгий Цитаишвили dynamo.kiev.ua

Напомним, в июне 2019 года Георгий Цитаишвили выиграл со сборной Украины (U-20) молодежный чемпионат мира, отличившись голом в финальном матче с Кореей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что динамовский вундеркинд может сменить гражданство.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!