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СМИ: у "Динамо" хотят увести звезду ЧМ-2019

1.3т Читать материал на украинском

18-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили может покинуть киевский клуб. Молодой игрок попал в сферу интересов португальской "Браги".

Как сообщает Sportanalytic, "Брага" хочет взять украинца в аренду на один сезон и в идеале прописать в контракте право выкупа. Пока Цитаишвили не попадает в основу "Динамо", играя за молодежный состав.

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили

dynamo.kiev.ua

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Напомним, в июне 2019 года Георгий Цитаишвили выиграл со сборной Украины (U-20) молодежный чемпионат мира, отличившись голом в финальном матче с Кореей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что динамовский вундеркинд может сменить гражданство.

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Тема
Трансферы
Место
Португалия Брага
Теги
ФК Брага ФК Динамо Киев
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