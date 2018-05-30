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СМИ сообщили о шансах Салаха сыграть на ЧМ-2018

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Звездный нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах с большой долей вероятности пропустит старт чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Из-за травмы плеча, полученной игроком в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", он вынужден пропустить подготовку национальной команды к Мундиалю.

По данным французского издания L'Equipe, по результатам медобследования, которое прошло в Испании, у Салаха было диагностировано растяжение плечевого сустава. Египтянину понадобится от трех до четырех недель на восстановление. Таким образом, форвард рискует пропустить матчи группового турнира ЧМ-2018 со сборными Уругвая (15 июня) и России (19 июня).

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Это будет в России: звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах впервые высказался о финале Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опозорился во время финала Лиги чемпионов, посмеявшись над травмой Мохаммеда Салаха.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Мохаммед Салах
Объекты
ФК Ливерпульсборная Египта по футболу
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