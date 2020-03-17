СМИ сообщили о решении УПЛ из-за коронавируса

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что украинская Премьер-лига (УПЛ) будет приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня", – цитирует слова Павелко издание Tribuna.

Украинская Премьер-лига UA-Football

Стоит отметить, что до недавнего времени УПЛ оставалась одной из немногих европейских лиг, где еще продолжался розыгрыш первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 марта, УЕФА собрал экстренное совещание по вопросам завершения клубных турниров и переносу Евро-2020.

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