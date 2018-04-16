СМИ: "Шахтер" согласовал супертрансфер

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Фред по окончании нынешнего сезона покинет украинский клуб. Новой командой 25-летнего футболиста станет английский "Манчестер Юнайтед".

По данным "Динамомании", "горняки" и "красные дьяволы" согласовали условия трансфера. За переход бразильца английский клуб заплатит компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Отметим, что Фред перебрался в "Шахтер" в июле 2013 года из "Интернасьоналя" за 15 миллионов евро. В составе украинской команды бразильский хавбек провел свыше 150 матчей во всех турнирах. Именно благодаря своей яркой игре за "горняков" футболист получил вызов в национальную сборную Бразилии.

Как сообщал "Обозреватель", капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своем отказе играть за каталонскую "Барселону".