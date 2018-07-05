СМИ раскрыли тайный приказ в России про ЧМ-2018

Российские государственные средства массовой информации и в первую очередь - телеканалы получили указание на чемпионате мира по футболу-2018 временно не раздувать британскую тему вообще и английских болельщиков в частности.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт и сплетни", на ТВ уже появились сюжеты о том, "как британцам нравится в России, как переживают те, кто, опутанный пропагандой, не поехал".

Напомним, что недавно на чемпионате мира по футболу-2018, английские болельщики выбросили в мусорку пьяного "Ленина".

Накануне английские фанаты устроили жесткую драку из-за ЧМ-2018.