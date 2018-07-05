МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

СМИ раскрыли тайный приказ в России про ЧМ-2018

7.1тЧитать новость на украинском

Российские государственные средства массовой информации и в первую очередь - телеканалы получили указание на чемпионате мира по футболу-2018 временно не раздувать британскую тему вообще и английских болельщиков в частности.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт и сплетни", на ТВ уже появились сюжеты о том, "как британцам нравится в России, как переживают те, кто, опутанный пропагандой, не поехал".

Новости
"Непонятно, жив или нет": россиянин жестоко избил шведского фаната

Напомним, что недавно на чемпионате мира по футболу-2018, английские болельщики выбросили в мусорку пьяного "Ленина".

Накануне английские фанаты устроили жесткую драку из-за ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
25
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги