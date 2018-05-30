СМИ назвали украинский канал, который покажет ЧМ-2018 по футболу в России

Украинские футбольные болельщики все же увидят матчи чемпионата мира 2018 года в России. Главное событие четырехлетия будет транслировать телеканал "Интер". В каком объеме будет показан Мундиаль, пока неизвестно.

"Интер" приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) после тяжелого переговорного процесса, информирует SportArena.

Официальное подтверждение этой информации должно поступить несколько позже, когда будут улажены последние детали соглашения. Ранее сообщалось, что "Интер" намерен пригласить для работы во время первенства планеты комментаторов из РФ.

Отметим, что НОТУ выкупила права на ЧМ-2018 еще в 2010-м году, однако затем отказалась от показа турнира, который примет страна-агрессор.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Российской Федерации ввели новый запрет для граждан страны на время ЧМ-2018.