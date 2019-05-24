СМИ назвали тренера "Динамо": спортивные итоги 23 мая

Сборная Канада в невероятно драматичном матче вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, а СМИ назвали имя иностранного преемника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 мая.
Кроме того, Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за бой Александра Усика и Мурата Гассиева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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