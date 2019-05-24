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/Новости футбола

СМИ назвали тренера "Динамо": спортивные итоги 23 мая

2.3тЧитать материал на украинском

Сборная Канада в невероятно драматичном матче вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, а СМИ назвали имя иностранного преемника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 мая.

Кроме того, Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за бой Александра Усика и Мурата Гассиева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Персона
Жуниор Мораес
Теги
ФК Динамо Киевсборная России по хоккею
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