СМИ назвали тренера "Динамо": спортивные итоги 23 мая

Сборная Канада в невероятно драматичном матче вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, а СМИ назвали имя иностранного преемника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 23 мая.

Кроме того, Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за бой Александра Усика и Мурата Гассиева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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