Смешал с политикой: глава хорватского футбола отрекся от экс-игрока "Динамо"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер извинился за слова Огнена Вукоевича после победы хорватов над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

Напомним, видео, где защитник "шашечных" и экс-киевский динамовец Домагой Вида и еще один бывший футболист украинского клуба посвятили победу над подопечными Черчесова Украине и "Динамо".

В комментарии "Спорт Экспресс" Шукер отрекся от соотечественника и подчеркнул, что футбол должен быть вне политики.

"Могу только извиниться за него. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись", - цитирует Шукера "СЭ".

На мундиале Вукоевич входил в состав делегации сборной. По итогам разбирательств он был лишен аккредитации на матчи и отчислен из команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник сборной России Валерий Газзаев раскритиковал поступок Вукоевича.