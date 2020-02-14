Скандальный украинский арбитр-предатель будет судить матчи российской Премьер-лиги

Бывший судья украинской Премьер-Лиги Анатолий Жабченко, который получил российское гражданство после аннексии Крыма, будет обслуживать матчи РФПЛ.

"Он судья премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал. Посмотрим, как арбитры сдадут тесты. Шансы есть у всех. Надеюсь, у нас будет сложная задача при выборе, кого назначить на матчи очередного тура. Надеюсь, выбор будет большим", – цитирует слова главы судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи информагентство Спорт-Экспресс.

Анатолий Жабченко Eurosport

Напомним, что в 2017 году арбитры, судившие матчи УПЛ, Юрий Вакс и Анатолий Жабченко были внесены в базу сайта "Миротворец", на котором размещают людей, которые нарушают законы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва отношений с ФФУ Жабченко был включен в список судей, которые могут обслуживать матчи чемпионата России.

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