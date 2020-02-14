Главная Новости
14 февраля • обновлено в 16:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Скандальный украинский арбитр-предатель будет судить матчи российской Премьер-лиги

1.7т
Читать материал на украинском

Бывший судья украинской Премьер-Лиги Анатолий Жабченко, который получил российское гражданство после аннексии Крыма, будет обслуживать матчи РФПЛ.

"Он судья премьер-лиги. Готовится к работе с ВАР. Был на сборе в Сочи несколько недель назад. Он тоже в нем участвовал. Посмотрим, как арбитры сдадут тесты. Шансы есть у всех. Надеюсь, у нас будет сложная задача при выборе, кого назначить на матчи очередного тура. Надеюсь, выбор будет большим", – цитирует слова главы судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи информагентство Спорт-Экспресс.

Анатолий Жабченко

Анатолий Жабченко

Eurosport

Напомним, что в 2017 году арбитры, судившие матчи УПЛ, Юрий Вакс и Анатолий Жабченко были внесены в базу сайта "Миротворец", на котором размещают людей, которые нарушают законы Украины.

Новости
В России "поиздевались" над сбежавшим из Украины арбитром

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва отношений с ФФУ Жабченко был включен в список судей, которые могут обслуживать матчи чемпионата России.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Анатолий Жабченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
5
Смешно
7
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
судя по отсутствию комментариев в предыдущей подобной новости от 17 года - обос всем покуй на твои испражнения)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в +3,5 гейма
2,02 Сделать ставку