Скандал дня: Россию обвинили в подкупе соперников на ЧМ-2018

Легендарный футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов выразил сомнения в том, что сборная России вышла из группы на домашнем ЧМ-2018 в честной борьбе.

По его словам, в кулуарах ходят слухи о том, что поединки против Саудовской Аравии и Египта были договорными.

"Им еще повезло, что без отборочных игр попали как хозяева, иначе не прошли бы! Это все политика. Представляешь, какой скандал был бы, если б не вышли из группы! Сейчас даже разговоры пошли, что две игры эти групповые были куплены. Но концов уже не найти. И против испанцев задача была одна – дожить до пенальти. А там как карта ляжет! Это и произошло. Лотерея", – цитирует Гаврилова "Советский спорт".

сборная России по футболу РФС

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России добралась до четвертьфинала, победив в серии пенальти Испанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возник коррупционный скандал вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года.

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