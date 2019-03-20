МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Скандал дня: Россию обвинили в подкупе соперников на ЧМ-2018

4.9тЧитать материал на украинском

Легендарный футболист московского "Спартака" Юрий Гаврилов выразил сомнения в том, что сборная России вышла из группы на домашнем ЧМ-2018 в честной борьбе.

По его словам, в кулуарах ходят слухи о том, что поединки против Саудовской Аравии и Египта были договорными.

"Им еще повезло, что без отборочных игр попали как хозяева, иначе не прошли бы! Это все политика. Представляешь, какой скандал был бы, если б не вышли из группы! Сейчас даже разговоры пошли, что две игры эти групповые были куплены. Но концов уже не найти. И против испанцев задача была одна – дожить до пенальти. А там как карта ляжет! Это и произошло. Лотерея", – цитирует Гаврилова "Советский спорт".

Новости
"Путин купил": украинский журналист раскрыл махинации с ЧМ-2018

сборная России по футболу

сборная России по футболу

РФС

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России добралась до четвертьфинала, победив в серии пенальти Испанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возник коррупционный скандал вокруг чемпионата мира по футболу 2018 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира 2018
Тег
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
9
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
И главное, неопровержимые факты, как обычно на Обозе
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения