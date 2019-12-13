Скандал дня: президента московского ЦСКА отстранили от футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер получил жестокое наказание за оскорбление главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Глава армейского клуба обвинил чиновника в коррупции, за что был на три месяца отстранен от футбола и оштрафован на миллион рублей.

Евгений Гинер ПФК ЦСКА

"Его слова перехлестнули норму отношений между субъектами футбола, ведь Гинер и Егоров – субъекты футбола. Запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца и условно на один год. Также оштрафовать на один миллион рублей. Он может обжаловать в апелляционном комитете это решение. Гинер присутствовал в начале заседания, высказал свою точку зрения по поводу его слов", – говорится в заявлении комитета по этике РФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском футболе из-за громких судейских скандалов решили запретить клубам критиковать арбитров.

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