"Сильно повлиял": тренер "Тоттенхэма" раскритиковал арбитра за финал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" так и не смог забить "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов, в итоге уступив - 0:2.

В первую очередь команда Маурисио Почеттино пропустила из-за пенальти, который рефери назначил за игру рукой одного из лондонцев в своей штрафной. По мнению Почеттино, это решение судьи очень повлияло на ход игры.

Маурисио Почеттино

"Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков - "Ливерпуль" провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перестроиться и найти что-то положительное", - отметил Почеттино.

"Сейчас трудно говорить о чем-либо - мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд сильно повлиял на ход матча" - рассказал тренер "Тоттенхэма" на послематчевой пресс-конференции.

"Тоттенхэм" впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов, тогда как "Ливерпуль" сделал это уже в 9-й раз, 6 из которых были успешными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом тайме финальный матч ЛЧ пыталась прервать одна из болельщиц.

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