Сидевшего на "зоне" Кокорина подставила жена: стали известны подробности

Российскому футболисту Александру Кокорину, вышедшему из колонии, сотрудники ГИБДД присудили штрафы почти на 30 тысяч рублей (около 450 долларов) за время, которое он провел в тюрьме.

Жена Кокорина Дарья Валитова RT

Оказалось, что пока футболист находился в заключении, его машиной активно пользовалась супруга — российская певица Дарья Валитова, которая регулярно попадалась на нарушении ПДД.

В общей сложности она заработала 47 штрафов. В число ее нарушений входят превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта, игнорирование правил дорожных знаков и разметки. Как сообщает канал Рен-ТВ, большую часть штрафов жены Кокорин уже оплатил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Также ранее стало известно, что Кокорин не сыграет в российской Премьер-лиге за "Зенит" до конца 2019 года.

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