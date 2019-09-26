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27 сентября • обновлено в 19:47
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Сидевшего на "зоне" Кокорина подставила жена: стали известны подробности

12.8т Читать материал на украинском

Российскому футболисту Александру Кокорину, вышедшему из колонии, сотрудники ГИБДД присудили штрафы почти на 30 тысяч рублей (около 450 долларов) за время, которое он провел в тюрьме.

Жена Кокорина Дарья Валитова

Жена Кокорина Дарья Валитова

RT

Оказалось, что пока футболист находился в заключении, его машиной активно пользовалась супруга — российская певица Дарья Валитова, которая регулярно попадалась на нарушении ПДД.

В общей сложности она заработала 47 штрафов. В число ее нарушений входят превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта, игнорирование правил дорожных знаков и разметки. Как сообщает канал Рен-ТВ, большую часть штрафов жены Кокорин уже оплатил.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Также ранее стало известно, что Кокорин не сыграет в российской Премьер-лиге за "Зенит" до конца 2019 года.

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Персона
Александр Кокорин
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Российские футболисты Мамаев и Кокорин )))))фамилии прям чисто русские)))))))
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