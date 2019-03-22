"Сходят с ума": в России высказались о натурализации предателя "Динамо" Мораеса

Известный российский журналист Алексей Андронов высказался о получении украинского гражданства бразильцем Жуниором Мораесом и его вызов в сборную Украины.
Экс-форвард "Динамо" летом перешел в донецкий "Шахтер", вызвав шквал критики у столичных футболистов, президента клуба и болельщиков.
"Знаю, что болельщики "Динамо", из которого Мораес некрасиво ушел, говоря прямо – сбежал вруном, сходят сейчас с ума – сборная вроде бы своя, игроков "Динамо" в ней будет много, но вот же предатель. Как за нее болеть?" - сказал Андронов в интервью Sport Arena.
Жуниор Мораес
ФФУ
Российский комментатор вспомнил эпизод, когда футболисты киевского клуба устроили Мораесу демарш в очном поединке против "Шахтера".
"Ему не пожали руку перед очередной игрой "Динамо" и "Шахтера", по-моему, все динамовцы. Это был красивый и красноречивый ответ - ты по другую сторону баррикад, наш бразильский друг. Но в сборной никаких баррикад быть не может. Если она не будет единой, она развалится на куски. И тогда нет смысла говорить ни о каком финальном турнире Евро-2020", - отметил Андронов.
Известный журналист уверен, что у Мораеса должно быть огромное желание показать себя в сборной Украины в матчах квалификации чемпионата Европы против Португалии и Люксембурга.
"У Мораеса теперь будет тройная мотивация – доказать, что не зря ему дали паспорт, что он может в 30+ себя проявить и что жать ему руку все же иногда стоит. Думаю, справится", – дал утешительный прогноз бразильцу Андронов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Перед матчем УПЛ против "Зари" форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес исполнил гимн Украины.
Спустя несколько дней нападающий официально получил гражданство Украины.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был удивлен этой новостью, но тут же включил Мораеса в состав на матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Бразильский нападающий "Шахтера" рассказал, почему принял решение стать гражданином Украины.
Мораес прибыл в расположение национальной команды и рассказал, как его встретили.
Украинский форвард Роман Зозуля в переписке с болельщиком высказался о ситуации с натурализацией бразильского нападающего.
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