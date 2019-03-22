"Сходят с ума": в России высказались о натурализации предателя "Динамо" Мораеса

Известный российский журналист Алексей Андронов высказался о получении украинского гражданства бразильцем Жуниором Мораесом и его вызов в сборную Украины.

Экс-форвард "Динамо" летом перешел в донецкий "Шахтер", вызвав шквал критики у столичных футболистов, президента клуба и болельщиков.

"Знаю, что болельщики "Динамо", из которого Мораес некрасиво ушел, говоря прямо – сбежал вруном, сходят сейчас с ума – сборная вроде бы своя, игроков "Динамо" в ней будет много, но вот же предатель. Как за нее болеть?" - сказал Андронов в интервью Sport Arena.

Жуниор Мораес ФФУ

Российский комментатор вспомнил эпизод, когда футболисты киевского клуба устроили Мораесу демарш в очном поединке против "Шахтера".

"Ему не пожали руку перед очередной игрой "Динамо" и "Шахтера", по-моему, все динамовцы. Это был красивый и красноречивый ответ - ты по другую сторону баррикад, наш бразильский друг. Но в сборной никаких баррикад быть не может. Если она не будет единой, она развалится на куски. И тогда нет смысла говорить ни о каком финальном турнире Евро-2020", - отметил Андронов.

Известный журналист уверен, что у Мораеса должно быть огромное желание показать себя в сборной Украины в матчах квалификации чемпионата Европы против Португалии и Люксембурга.

"У Мораеса теперь будет тройная мотивация – доказать, что не зря ему дали паспорт, что он может в 30+ себя проявить и что жать ему руку все же иногда стоит. Думаю, справится", – дал утешительный прогноз бразильцу Андронов.

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