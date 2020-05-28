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28 мая • обновлено в 18:10
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Шевченко забил решающий пенальти и принес "Милану" победу в ЛЧ: как это было

2.1т
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28 мая 2003 года легенда украинского футбола Андрей Шевченко забил решающий пенальти в ворота "Ювентуса" и принес "Милану" победу в Лиге чемпионов.

В дебюте поединка арбитр не засчитал гол украинского нападающего, поскольку решил, что игрок "Милана", находившийся в пассивном офсайде, мешал Джанлуиджи Буффону среагировать на удар. Встреча проходила в борьбе за каждый мяч, командам с трудом удавалось создавать опасные моменты. Чем меньше времени оставалось до окончания матча, тем осторожнее действовали оба клуба.

"Милан" празднует победу в Лиге чемпионов-2003

"Милан" празднует победу в Лиге чемпионов-2003

Поскольку и основное, и дополнительное время закончилось нулевой ничьей, командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, которая стала бенефисом голкиперов. Буффону удалось отбить два удара, а его бразильскому визави Диде – три. В решающий момент к одиннадцатиметровой отметке подошел Шевченко и развел мяч и голкипера по разным углам, став первым украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 лет назад "Ливерпуль" сделал невероятный камбэк и победил "Милан" Шевченко в финале ЛЧ.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Андрей Шевченко
Теги
ФК Ювентус ФК Милан
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