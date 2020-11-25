Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отказался комментировать решение УЕФА наказать нашу команду техническим поражением 0:3 за отмененный матч Лиги наций со Швейцарией.

Наставник поблагодарил своих подопечных за самоотдачу и высокий профессионализм, отметив, что сборная Украины не несет ответственности за такой результат.

"Швейцария - Украина 3:0. Я не буду комментировать решение УЕФА. Я лишь хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинскому персоналу сборной, всем работникам Ассоциации за проявленный высокий профессионализм. Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время", – написал Андрей Николаевич у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий, комментируя решение УЕФА, заявил, что Украина будет обжаловать это решение.