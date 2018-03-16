Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов: где и когда смотреть

В пятницу, 16 марта, в 13:00 по киевскому времени состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Торжественное мероприятие пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

В жеребьевке примет участие главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Прямую трансляцию организует украинский телеканал "Футбол 1". Кроме того, за событием можно будет следить в прямом эфире на UEFA.com.

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Матчи 1/4 финала пройдут 3/4 и 10/11 апреля. Жеребьевка полуфинала - 13 апреля.

Напомним, что донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" и не смог выйти в четвертьфинал.